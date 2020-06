Stanovisko českého Vojenského historického ústavu k návrhu úprav pomníku Koněva v Prahe

K problematike kontroverzného sovietskeho maršala Koneva a jeho sochy v Prahe zaujal stanovisko aj český Vojenský historický ústav, ktorý okrem iného označuje aj Konevov podiel na sovietskej okupácii Československa v roku 1968.

Stanovisko VHÚ Praha k návrhu úprav pomníku Ivana Stěpanoviče Koněva

velmi mne těší snaha Úřadu městské části Praha 6 o uvedení pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva do důstojného stavu. Posouzení předmětného památníku je možné rozdělit do dvou oblastí.

Za prvé jde o věcnou správnost údajů, uváděných v textech desek, umístněných na památníku. Text „Ivan Stěpanovič Koněv 1897 1973“ je podle názoru VHÚ nesporný.

Druhý text „Významný vojevůdce, maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv dvojnásobný hrdina Sovětského svazu a hrdina Československé socialistické republiky, velitel vojsk 1. ukrajinského frontu, která zachránila 9. května 1945 Prahu pŕed zničením.“ obsahuje ovšem jednu závažnou nepřesnost. Je formulován, tak, jako kdyby 1. ukrajinský front přijel 9. května 1945 do Prahy, která stále ještě bojovala. Nicméně pražská německá posádka a bojové skupiny, které měly za úkol město dobýt a otevřít pro ústup vojsk německé skupiny armády Střed, již 8. května odpoledne kapitulovaly před Českou národní radou. V noci z 8. na 9. května 1945 odcházely do amerického zajetí v Plzni a skládaly těžké zbraně do rukou československé armády na okraji Prahy u Bíleho beránka. Ústup německých frontových jednotek z Moravy a Slezska musel probíhat mimo komunikační uzel hlavníhe města. Praha se svých Němců dokázala zbavit sama a sovětští tankisté přijeli 9. května 1945 do města již svobodného. Zcela jsou upozaděny zásluhy československé branné moci, která zorganizovaním a provedením celonárodního povstání znemožnila německý záměr pokračovat v českých zemích v odporu nejméně po dva další týdny, a umožnila tak hladký průbeh obsazení českých zemí spojeneckými armádami. Nehledě pochopitelně ani k pominutí zásluh obsazení vojáků divize generála Sergeje Kuzmiče Buňačenka Ozbrojených sil Komitétu pro osvobození národů Ruska generála Andreje Andrejeviče Vlasova, která se do těžkých bojů o Prahu od 5. května 1945 na straně českých povstalců skutečně zapojila a významným způsobem přispěla k vyřazení Prahy jako místa potenciálniho německého odporu proti spojeneckým armádam.

Za drhé jde posoudit památník jako historický pramen o době, kdy vznikl, tedy k roku 1980. Z tohto hlediska jde o doklad devótnosti vůči tehdejší okupační mocnosti. K tomu účelu je v nápisech na pomníku zcela potlačen popis reálneho průběhu událostí ve prospěch instrumentalizovaného obrazu minulosti.

Spíše, než odstránění druhé zmíněné desky, doporučuje VHÚ Praha doplnéní pomníku deskami s novým textem, uvedeným v češtine, angličtine a ruštine, a umístěnými v přední (západní) části pomníku. Vámi navržený text „Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky se zúčastnily závěrečného útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy, a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení Maďarského pvostání sovětskou armádou a jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi. V létě 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.“ neobsahuje žádné flagrantní historické nepřesnosti.

